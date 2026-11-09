Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Помимо Джей Ди Венса, за президентское кресло в 2028 году от республиканцев может побороться и Марко Рубио. Такое предположение высказал Дональд Трамп. Президент также заверил, что госсекретарь США останется на своей нынешней должности, высоко оценив его работу в администрации.

Об этом Дональд Трамп заявил Россу Дауту в интервью программе «60 минут», цитирует Новини.LIVE.

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Потенциальные преемники Трампа от республиканцев

В Соединенных Штатах уже начинают обсуждать возможных кандидатов, которые будут представлять Республиканскую партию на следующих президентских выборах в 2028 году. Президент США Дональд Трамп назвал первые имена тех, кого видит в качестве потенциальных кандидатов.

Отвечая на вопрос журналиста во время беседы для передачи «60 Minutes», президент выделил две фигуры. Помимо действующего вице-президента Джей Ди Венса, который, как и ожидалось, рассматривается в качестве одного из главных претендентов, глава государства добавил в этот список еще одного представителя своей администрации. По словам Трампа, достойным кандидатом на высший пост в стране является нынешний государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Рубио и в дальнейшем будет работать на этом посту. Глава государства дал очень высокую оценку деятельности своего подчиненного.

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"Думаю, что да. Ему это точно нравится, и он прекрасно справляется. Он делает фантастическую работу", — подчеркнул американский президент.

Помимо названных чиновников, Дональд Трамп отметил, что в целом высоко ценит работу сразу нескольких представителей Сената Соединенных Штатов, однако никаких конкретных фамилий сенаторов называть не стал.

Трамп признался, что еще не определился, будет ли он оказывать официальную поддержку кому-либо из конкретных кандидатов во время праймериз. По словам политика, вполне вероятен сценарий, при котором он решит вообще не вмешиваться во внутрипартийную гонку.

Новини.LIVE сообщали, что недавно госсекретарь Марко Рубио заверил, что не собирается уходить из Белого дома и продолжит работать в команде Дональда Трампа. На вопрос журналистов о том, будет ли он бороться за пост президента в 2028 году, высокопоставленный чиновник ответить отказался.

Сам Трамп уже размышляет о следующих выборах. Он назвал команду республиканцев очень сильной и заявил, что среди однопартийцев хватает перспективных лидеров. Главными фаворитами гонки-2028 президент назвал двух ключевых соратников — вице-президента Джей Ди Венса и главу Госдепа Марка Рубио.

Тем временем в Вашингтоне разворачивается новый громкий конфликт вокруг министра обороны Пита Хэгсета, которому грозит импичмент. Демократы планируют 10 ноября проголосовать за отставку главы Пентагона.