Голлівудський актор Метью Макконагі, дільниця на проміжних виборах США. Фото: facebook.com/MatthewMcConaughey, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Голлівудського актора Метью Макконагі назвали серед потенційних кандидатів на посаду президента США у 2028 році. Його розглядають як можливого незалежного претендента на виборах. Приводом для таких припущень стало відеозвернення артиста, у якому він висловився про роль незалежних кандидатів в американській політиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Hill.

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Чому про Макконагі заговорили як про кандидата у президенти США

Як зазначає The Hill, увагу до можливої політичної участі Метью Макконагі привернуло його відеозвернення, опубліковане 18 жовтня напередодні проміжних виборів.

У ньому актор наголосив на важливості незалежних кандидатів для американської політики. За його словами, такі претенденти можуть повернути законодавців до політичного центру, де, на його думку, зосереджена більшість цінностей американців.

Окрім Макконагі, серед потенційних незалежних кандидатів на президентських виборах 2028 року називають підприємця Ендрю Янга, консервативного коментатора Такера Карлсона, конгресмена Томаса Мессі та колишнього ведучого CNN Дона Лемона.

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Які голлівудські зірки раніше виявляли політичні амбіції

The Hill звертає увагу на те, що американські знаменитості нерідко цікавляться політикою. Одним із найвідоміших прикладів є чинний президент США Дональд Трамп, який перейшов від участі в реаліті-шоу до президентської посади.

Також про можливі політичні амбіції раніше натякали голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон та репер Каньє Вест.

Тепер серед знаменитостей, яких згадують у контексті можливих президентських перегонів 2028 року, опинився й лауреат премії "Оскар" Метью Макконагі.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія має кількох сильних потенційних кандидатів на виборах 2028 року. Серед них він назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Водночас Трамп зазначив, що говорити про конкретного кандидата поки зарано.

Також ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс поки не визначився, чи братиме участь у президентських виборах 2028 року. Остаточне рішення він планує ухвалити після Нового року, а публічно оголосити про свої наміри може наприкінці весни. Серед можливих конкурентів Венса за висунення від Республіканської партії називають держсекретаря Марко Рубіо, сенатора Теда Круза та інших політиків.