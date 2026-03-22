Главная Новости дня Агент АТЕШ среди армии РФ уничтожил технику оккупантов

Дата публикации 22 марта 2026 07:40
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский солдат уничтожил технику своей бригады в Северодонецке Луганской области. Речь идет об автомобиле с вражеской символикой, который не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает "АТЕШ" в воскресенье, 22 марта, передает Новини.LIVE.

Солдат РФ стал агентом "АТЕШ"

Агент "АТЕШ" из 123-й отдельной артиллерийской бригады российской армии, действующей на Лиманском направлении, поджег военный автомобиль своего подразделения.

Оккупанты возле военной техники. Фото: "АТЕШ"

"Это уже не первая диверсия — и не первый человек с этого направления, который вышел на связь с "АТЕШ". Все больше военных сами обращаются к нам — в том числе с Лиманского направления", — говорится в сообщении.

Причиной является то, что российское командование гонит оккупантов в штурмы без подготовки, техники и любого шанса вернуться. В то же время часть из них выбирает быть агентами.

Уничтожение российской военной техники. Фото: "АТЕШ

"Северодонецк — один из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточены техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям. Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным", — отмечают в "АТЕШ".

Напомним, в ночь на 21 марта украинские военные поразили объекты Саратовского НПЗ, которые обеспечивают переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов для оккупантов.

Кроме того, воины ВСУ нанесли удары по военным объектам захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

Ранее "АТЕШ" зафиксировал работу ремонтно-логистической площадки во временно оккупированном Крыму.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
