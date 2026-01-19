АТЕШ отследил маршрут боеприпасов РФ на Сумщину

Грузовик с боеприпасами. Фото: "АТЕШ"

Агенты движения "АТЕШ" сообщили, что им удалось отследить подробный маршурт поставок боеприпасов для российских войск из Волгоградской области в направлении границы с Украиной. По их данным, под контролем находится полный маршрут военной логистики, проходящий через стратегический железнодорожный мост в Михайловском районе.

Об этом агенты "АТЕШ" сообщили в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Как и откуда российские войска поставляют боеприпасы в Украину

Как отмечается, очередную партию боекомплекта для группировки войск "Север" доставили железнодорожным транспортом. По прибытии на станцию груз быстро разгрузили и распределили между пятью грузовиками типа "Урал".

Снимок со спутника. Фото: "АТЕШ"

Дальнейшее движение автоколонны в западном направлении по автотрассе Р-22 "Каспий", а также маркировка техники, свидетельствуют о том, что конечными пунктами логистики должны были стать Белгородская и Курская области. В "АТЕШ" считают, что этот маршрут напрямую связан с подготовкой к активизации обстрелов на Сумском и Харьковском направлениях.

Передвижение грузовиков с боеприпасами было зафиксировано в районе с координатами 50.020742, 43.194836.

В то же время агенты обратили внимание на грубое нарушение правил безопасности со стороны российских военных. Вместо того чтобы без задержек продолжить движение к месту назначения, экипажи остановились на гражданской стоянке. Грузовики с взрывоопасным грузом оставили без охраны рядом с мирными водителями.

По информации движения, в это время старшие машин находились в местном кафе "Вероничка", где употребляли алкогольные напитки. Такое поведение, отмечают агенты, создавало прямую угрозу для гражданских и свидетельствовало о полной потере контроля над транспортировкой боеприпасов.

"Ваша цепочка "мост — станция — грузовик" прозрачна для нас на каждом этапе. Мы знаем, откуда пришел груз и куда он не доедет. Информация о состоянии экипажей и точные координаты машин уже переданы по назначению", — отметили партизаны.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, как украинским войскам удалось уменьшить потери на фронте.

Также отдельно Сырский рассказал о стратегии боя украинских военных.