АТЕШ відстежив маршрут боєприпасів РФ на Сумщину

"АТЕШ" відстежив звідки Росія постачає боєприпаси на Сумщину
Агенти руху "АТЕШ" повідомили, що їм вдалося відстежити детальний маршурт постачання боєприпасів для російських військ із Волгоградської області у напрямку кордону з Україною. За їхніми даними, під контролем перебуває повний маршрут військової логістики, що проходить через стратегічний залізничний міст у Михайлівському районі.
Про це агенти "АТЕШ" повідомили у Telegram.
Як та звідки російські війська постачають боєприпаси в Україну
Як зазначається, чергову партію боєкомплекту для угруповання військ "Північ" доставили залізничним транспортом. Після прибуття на станцію вантаж швидко розвантажили та розподілили між п'ятьма вантажівками типу "Урал".
Подальший рух автоколони у західному напрямку автотрасою Р-22 "Каспій", а також маркування техніки, свідчать про те, що кінцевими пунктами логістики мали стати Бєлгородська та Курська області. У "АТЕШ" вважають, що цей маршрут напряму пов'язаний із підготовкою до активізації обстрілів на Сумському та Харківському напрямках.
Пересування вантажівок із боєприпасами було зафіксовано в районі з координатами 50.020742, 43.194836.
Водночас агенти звернули увагу на грубе порушення правил безпеки з боку російських військових. Замість того щоб без затримок продовжити рух до місця призначення, екіпажі зупинилися на цивільній стоянці. Вантажівки з вибухонебезпечним вантажем залишили без охорони поряд із мирними водіями.
За інформацією руху, у цей час старші машин перебували в місцевому кафе "Веронічка", де вживали алкогольні напої. Така поведінка, наголошують агенти, створювала пряму загрозу для цивільних і свідчила про повну втрату контролю над транспортуванням боєприпасів.
"Ваш ланцюжок "міст — станція — вантажівка" прозорий для нас на кожному етапі. Ми знаємо, звідки прийшов вантаж і куди він не доїде. Інформація про стан екіпажів і точні координати машин вже передані за призначенням", — наголосили партизани.
