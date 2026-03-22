Головна Новини дня Агент АТЕШ серед армії РФ знищив техніку окупантів

Агент АТЕШ серед армії РФ знищив техніку окупантів

Дата публікації: 22 березня 2026 07:40
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російський солдат знищив техніку своєї бригади у Сіверськодонецьку Луганської області. Йдеться про автомобіль з ворожою символікою, який не підлягає відновленню. 

Про це повідомляє "АТЕШ" у неділю, 22 березня, передає Новини.LIVE.

Агент "АТЕШ" зі 123-ї окремої артилерійської бригади російської армії, що діє на Лиманському напрямку, підпалив військовий автомобіль свого підрозділу.

Російські окупанти на Лиманському напрямку
Окупанти біля військової техніки. Фото: "АТЕШ"

"Це вже не перша диверсія — і не перша людина з цього напрямку, яка вийшла на звʼязок з "АТЕШ". Все більше військових самі звертаються до нас — у тому числі з Лиманського напрямку", — йдеться у повідомленні.

Причиною є те, що російське командування гонить окупантів у штурми без підготовки, техніки та будь-якого шансу повернутися. Водночас частина з них обирає бути агентами.

Агент "АТЕШ" підпалив техніку окупантів
Знищення російської військової техніки. Фото: "АТЕШ

"Сіверськодонецьк — один із ключових тилових вузлів Лиманського напрямку: тут зосереджені техніка, особовий склад і логістика, що забезпечують роботу артилерії по українських позиціях. Але тил для путінської армії давно перестав бути безпечним", — зазначають в "АТЕШ".

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня українські військові уразили обʼєкти Саратовського НПЗ, які забезпечують переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів для окупантів.

Крім того, воїни ЗСУ завдали ударів по військових обʼєктах загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області.

Раніше "АТЕШ" зафіксував роботу ремонтно-логістичного майданчика у тимчасово окупованому Криму

пожежа Луганська область окупанти АТЕШ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
