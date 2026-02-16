Відео
АТЕШ повідомив про важливий військовий об'єкт росіян у Криму

АТЕШ повідомив про важливий військовий об’єкт росіян у Криму

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 09:20
Росія посилила ППО і РЕБ під Джанкоєм — в АТЕШ пояснили причину
Військові об'єкти. Фото: АТЕШ

Рух "АТЕШ" повідомив, що його агенти продовжують спостереження за військовою інфраструктурою РФ в окупованому Криму та зафіксували роботу ремонтно-логістичного майданчика поблизу Джанкоя. За їхніми словами, об'єкт використовується як місце для ремонту техніки та як вузол, через який проходять переміщення і забезпечення.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву руху "АТЕШ".

Читайте також:

В Криму розгорнули хаб для ремонту техніки

У повідомленні йдеться, що на території майданчика одночасно перебувають кілька сотень одиниць військової техніки. Кількість техніки, як зазначає партизанский рух, може змінюватися залежно від завдань, втім її дуже багато та й сам майданчик функціонує активно.

Військова техніка. Фото: "АТЕШ"
Бронетехніка. Фото: "АТЕШ"
Військові об'єкти. Фото: "АТЕШ"

Окремо "АТЕШ" стверджує, що російські підрозділи посилили прикриття району від можливих ударів з повітря. Російські війська стягнули засоби ППО та радіоелектронної боротьби, щоб захищати ремонтно-логістичні вузли, які для них вважаються пріоритетними цілями.

Також "АТЕШ" повідомив, що зібрані дані про роботу об'єкта, концентрацію техніки та розміщення засобів прикриття передали Силам оборони України.

Нагадаємо, раніше агентам "АТЕШ" вдалося відстежити, як російські війська постачають боєприпаси в Сумську область.

Також стало відомо про масовий збій в командуванні російських військ через припинення роботи супутникового зв'язку. В "АТЕШ" відстежили ситуацію зі зв'язком в росіян.

російські війська Крим військова техніка АТЕШ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
