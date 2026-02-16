Видео
Главная Новости дня АТЕШ сообщил о важном военном объекте россиян в Крыму

АТЕШ сообщил о важном военном объекте россиян в Крыму

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 09:20
Россия усилила ПВО и РЭБ под Джанкоем — в АТЭШ объяснили причину
Военные объекты. Фото: АТЕШ

Движение "АТЕШ" сообщило, что его агенты продолжают наблюдение за военной инфраструктурой РФ в оккупированном Крыму и зафиксировали работу ремонтно-логистической площадки вблизи Джанкоя. По их словам, объект используется как место для ремонта техники и как узел, через который проходят перемещения и обеспечения. 

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление движения "АТЕШ".

Читайте также:

В Крыму развернули хаб для ремонта техники

В сообщении говорится, что на территории площадки одновременно находятся несколько сотен единиц военной техники. Количество техники, как отмечает партизанское движение, может меняться в зависимости от задач, впрочем ее очень много и сама площадка функционирует активно.

null
Военная техника. Фото: "АТЕШ"
null
Бронетехника. Фото: "АТЕШ"
null
Военные объекты. Фото: "АТЕШ"

Отдельно "АТЕШ" утверждает, что российские подразделения усилили прикрытие района от возможных ударов с воздуха. Российские войска стянули средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, чтобы защищать ремонтно-логистические узлы, которые для них считаются приоритетными целями.

Также "АТЕШ" сообщил, что собранные данные о работе объекта, концентрации техники и размещении средств прикрытия передали Силам обороны Украины.

Напомним, ранее агентам "АТЕШ" удалось отследить, как российские войска поставляют боеприпасы в Сумскую область.

Также стало известно о массовом сбое в командовании российских войск из-за прекращения работы спутниковой связи. В "АТЕШ" отследили ситуацию со связью у россиян.

российские войска Крым военная техника АТЕШ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
