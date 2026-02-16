Россия усилила ПВО и РЭБ под Джанкоем — в АТЭШ объяснили причину

Военные объекты. Фото: АТЕШ

Движение "АТЕШ" сообщило, что его агенты продолжают наблюдение за военной инфраструктурой РФ в оккупированном Крыму и зафиксировали работу ремонтно-логистической площадки вблизи Джанкоя. По их словам, объект используется как место для ремонта техники и как узел, через который проходят перемещения и обеспечения.

В Крыму развернули хаб для ремонта техники

В сообщении говорится, что на территории площадки одновременно находятся несколько сотен единиц военной техники. Количество техники, как отмечает партизанское движение, может меняться в зависимости от задач, впрочем ее очень много и сама площадка функционирует активно.

Отдельно "АТЕШ" утверждает, что российские подразделения усилили прикрытие района от возможных ударов с воздуха. Российские войска стянули средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, чтобы защищать ремонтно-логистические узлы, которые для них считаются приоритетными целями.

Также "АТЕШ" сообщил, что собранные данные о работе объекта, концентрации техники и размещении средств прикрытия передали Силам обороны Украины.

Напомним, ранее агентам "АТЕШ" удалось отследить, как российские войска поставляют боеприпасы в Сумскую область.

Также стало известно о массовом сбое в командовании российских войск из-за прекращения работы спутниковой связи. В "АТЕШ" отследили ситуацию со связью у россиян.