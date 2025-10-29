Адвокат объяснил, когда Кудрицкий может выйти под залог

Владимир Кудрицкий в зале суда. Фото: кадр из видео

Адвокат Николай Грабик отреагировал на меру пресечения для бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Он объяснил, когда может быть внесен залог в размере почти 14 миллионов гривен.

Об этом Николай Грабик говорил в зале суда, передает корреспондент Новини.LIVE в среду, 29 октября.

Мера пресечения Кудрицкому

Грабик заявил, что сторона защиты считает решение суда в отношении Кудрицкого безосновательным и готовит апелляцию.

"Сторона защиты считает решение таким, что не соответствует сути уголовно-процессуального законодательства. Материалы не доказывают ни одного риска, который бы оправдывал содержание под стражей или залог в более 13 миллионов гривен", — сказал он.

Грабик надеется, что в ближайшее время залог будет внесен и Кудрицкий сможет покинуть место содержания, а также предоставить свои мысли по делу.

"После внесения средств и проверки Государственной судебной администрацией Кудрицкий сможет выйти из СИЗО. Процесс может длиться несколько часов", — рассказал адвокат.

По его мнению, ни одного доказательства вины Кудрицкого в инкриминируемом преступлении нет. Грабик сообщил, что планируется подача апелляции на решение суда первой инстанции.

"Сегодня судья при принятии решения отметил о том, что средства могут быть внесены как Кудрицким, так и близкими родственниками, так и третьими физическими или юридическими лицами", — добавил он.

Напомним, 29 октября Кудрицкого взяли под стражу и назначили залог. Также в суде несколько народных депутатов заявили о готовности взять его на поруки.

Ранее у Кудрицкого провели обыски, а затем его задержали по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.