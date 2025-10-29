Відео
Головна Новини дня Адвокат зробив заяву щодо запобіжного заходу Кудрицькому

Адвокат зробив заяву щодо запобіжного заходу Кудрицькому

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 21:25
Оновлено: 21:25
Адвокат пояснив, коли Кудрицький може вийти під заставу
Володимир Кудрицький в залі суду. Фото: кадр з відео

Адвокат Микола Грабик відреагував на запобіжний захід для колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького. Він пояснив, коли може бути внесено заставу у розмірі майже 14 мільйонів гривень.

Про це Микола Грабик говорив в залі суду, передає кореспондент Новини.LIVE у середу, 29 жовтня.

Читайте також:

Запобіжний захід Кудрицькому

Грабик заявив, що сторона захисту вважає рішення суду щодо Кудрицького безпідставним і готує апеляцію.

"Сторона захисту вважає рішення таким, що не відповідає суті кримінально-процесуального законодавства. Матеріали не доводять жодного ризику, який би виправдовував тримання під вартою або заставу у понад 13 мільйонів гривень", — сказав він.

Грабик сподівається, що найближчим часом застава буде внесена та Кудрицький зможе покинути місце утримання, а також надати свої думки щодо справи.

"Після внесення коштів і перевірки Державною судовою адміністрацією Кудрицький зможе вийти із СІЗО. Процес може тривати кілька годин", — розповів адвокат.

На його думку, жодного доказу вини Кудрицького в інкримінованому злочині немає. Грабик повідомив, що планується подання апеляції на рішення суду першої інстанції.

"Сьогодні суддя при ухваленні рішення зазначив про те, що кошти можуть бути внесені як Кудрицьким, так і близькими родичами, так і третіми фізичними чи юридичними особами", — додав він.

Нагадаємо, 29 жовтня Кудрицького взяли під варту та призначили заставу. Також в суді декілька народних депутатів заявили про готовність взяти його на поруки.

Раніше в Кудрицького провели обшуки, а згодом його затримали у справі про шахрайство в особливо великих розмірах

