Адвокат пояснив, коли Кудрицький може вийти під заставу

Адвокат Микола Грабик відреагував на запобіжний захід для колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького. Він пояснив, коли може бути внесено заставу у розмірі майже 14 мільйонів гривень.

Про це Микола Грабик говорив в залі суду, передає кореспондент Новини.LIVE у середу, 29 жовтня.

Запобіжний захід Кудрицькому

Грабик заявив, що сторона захисту вважає рішення суду щодо Кудрицького безпідставним і готує апеляцію.

"Сторона захисту вважає рішення таким, що не відповідає суті кримінально-процесуального законодавства. Матеріали не доводять жодного ризику, який би виправдовував тримання під вартою або заставу у понад 13 мільйонів гривень", — сказав він.

Грабик сподівається, що найближчим часом застава буде внесена та Кудрицький зможе покинути місце утримання, а також надати свої думки щодо справи.

"Після внесення коштів і перевірки Державною судовою адміністрацією Кудрицький зможе вийти із СІЗО. Процес може тривати кілька годин", — розповів адвокат.

На його думку, жодного доказу вини Кудрицького в інкримінованому злочині немає. Грабик повідомив, що планується подання апеляції на рішення суду першої інстанції.

"Сьогодні суддя при ухваленні рішення зазначив про те, що кошти можуть бути внесені як Кудрицьким, так і близькими родичами, так і третіми фізичними чи юридичними особами", — додав він.

Нагадаємо, 29 жовтня Кудрицького взяли під варту та призначили заставу. Також в суді декілька народних депутатів заявили про готовність взяти його на поруки.

Раніше в Кудрицького провели обшуки, а згодом його затримали у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.