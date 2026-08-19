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Главная Новости дня Тысячи погибших в ДТП: адвокат назвал главную причину аварий

Тысячи погибших в ДТП: адвокат назвал главную причину аварий

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 17:28
Адвокат заявил о тысячах погибших в ДТП в Украине из-за безнаказанности
ДТП в Киеве. Фото: полиция Киева

Адвокат по дорожно-транспортных происшествиях Денис Конюшко отметил, что тысячи украинцев гибнут в ДТП. По его словам, причиной этого является отсутствие системы неотвратимости наказания за совершение правонарушения.

Об этом Денис Конюшко эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE в среду, 19 августа.

ДТП в Украине

"Я бы все же отметил, что у нас ежедневно в той же, например, Киевской области происходят ДТП, извините, с трупами. Такое некрасивое выражение, но так и есть на самом деле", — отметил Конюшко.

По его словам, существует множество ДТП с ужасными последствиями, но они не столь резонансны, как те, о которых пишут в сети. Адвокат говорит, что это комплексная проблема, которой никто фактически не занимается с 2014 года. В то же время в Украине не внедрена система баллов, мониторинга и неотвратимости наказания.

"У нас фактически ничего не внедрено, но мы каждый раз об этом говорим. Мы говорим, говорим, говорим, кто-то нам обещает законопроекты, обещает законы, но мы остаемся на том же месте, в результате чего у нас тысячи погибших в ДТП в год", — заявил Конюшко.

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Он пояснил, что система должна быть трехуровневой. В частности, речь идет об инженерной системе обеспечения безопасности дорожного движения. Также речь идет о создании реальной системы безопасности и повышении ценности водительского удостоверения в глазах водителей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра внутренних дел Ивана Выгивского, в Украине готовят дополнительные меры для противодействия водителям, систематически нарушающим ПДД. В частности, на дороги вернут "Фантомы".

А недавно в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором нетрезвый несовершеннолетний водитель легковушки сбил беременную женщину. Пострадавшая находилась на последних неделях беременности, однако медикам не удалось спасти ни её, ни ребёнка.

ДТП смерть авария Украина водители
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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