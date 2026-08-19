Адвокат заявив про тисячі загиблих у ДТП в Україні через безкарність

ДТП у Києві. Фото: поліція Києва

Адвокат по дорожньо-транспортних пригодах Денис Конюшко зазначив, що тисячі українців гинуть в аваріях. За його словами, причиною є відсутність системи невідворотності покарання за вчинення правопорушення.

Про це Денис Конюшко ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE у середу, 19 серпня.

ДТП в Україні

"Я б все ж таки зазначив про те, що в нас щодня в тій самій, наприклад, Київській області є ДТП, перепрошую, з трупами. Такий негарний вираз, але так і дійсно є", — зазначив Конюшко.

За його словами, є безліч ДТП, які з жахливими наслідками, але не такі резонансні, про які пишуть у мережі. Адвокат каже, що це комплексна проблема, якою ніхто не займається фактично з 2014 року. Водночас в Україні не впроваджено системи балів, моніторингу та невідворотності покарання.

"В нас фактично нічого не впроваджено, але ми щоразу про це говоримо. Ми говоримо, говоримо, говоримо, хтось нам обіцяє законопроєкти, обіцяє закони, але ми на тому самому місці, внаслідок чого в нас тисячі загиблих в ДТП в рік", — заявив Конюшко.

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Він пояснив, що система повинна бути трирівнева. Зокрема, йдеться про інженерну систему нормального будування безпеки дорожнього руху. Також йдеться про створення реальної системи безпеки і цінування водіями посвідчення водія.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, в Україні готують додаткові заходи для протидії водіям, які систематично порушують ПДР. Зокрема, на дороги повернуть "Фантоми".

А нещодавно на Рівненщині сталася смертельна ДТП, у якій нетверезий неповнолітній водій легковика збив вагітну жінку. Потерпіла перебувала на останніх тижнях вагітності, однак медикам не вдалося врятувати ні її, ні дитину.