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Главная Новости дня Смертельное ДТП в Прилуках: полицейская получила 8 лет тюрьмы

Смертельное ДТП в Прилуках: полицейская получила 8 лет тюрьмы

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 17:07
ДТП в Прилуках: полицейскую приговорили к 8 годам лишения свободы за гибель ребенка
Полицейская в суде. Фото: Прокуратура Украины

В Прилуках Черниговской области суд приговорил полицейскую к максимальному наказанию за ДТП, в котором погибла 6-летняя девочка. Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы и лишили права управлять транспортными средствами.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Суд признал, что нарушение правил дорожного движения стало причиной гибели ребенка

Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области 4 августа приговорил полицейскую к 8 годам лишения свободы за смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб шестилетний ребенок.

Также суд на три года лишил осужденную права управлять транспортными средствами. Решение было вынесено по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Обвинение по делу поддерживал заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев совместно с прокурорами Черниговской областной прокуратуры. Сторона обвинения настаивала на назначении самого строгого наказания.

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По данным следствия, авария произошла 10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках. Полицейская за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander ехала на вызов по поводу другого ДТП.

На улице Вячеслава Чорновола автомобиль приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу, где дорогу переходила женщина вместе с шестилетней дочерью.

Правоохранители установили, что, несмотря на ограничение скорости в 40 км/ч, служебный автомобиль двигался со скоростью примерно 51–55 км/ч. При этом были включены мигающие маячки, но звуковой сигнал не использовался.

По заключению экспертов, водительница могла бы избежать столкновения, если бы соблюдала правила дорожного движения, снизила скорость перед переходом и уступила дорогу пешеходам.

В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы и скончался. Ее мать также получила телесные повреждения средней степени тяжести.

В прокуратуре отметили, что статус сотрудника правоохранительного органа не освобождает от ответственности за нарушение закона.

"Собранные и исследованные в суде доказательства полностью подтвердили ее вину и прямую причинно-следственную связь между допущенными нарушениями и гибелью шестилетнего ребенка", — заявил Виктор Логачев.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с осужденной 6 миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда.

Новини.LIVE сообщали об этом, что 10 декабря в Прилуках произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Машина, которая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками, на пешеходном переходе наехала на женщину и ее ребенка.

Новини.LIVE писали, что недавно во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В результате ДТП пострадали как минимум 11 человек, в том числе двое детей. Правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства аварии.

ДТП суд Черниговская область
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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