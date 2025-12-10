Смертельное ДТП в Прилуках — полицейские сбили мать с ребенком

Очевидцы на месте трагедии в Прилуках. Фото: Суспільне

Экипаж патрульной полиции в Прилуках Черниговской области на служебном авто сбил мать с ребенком на пешеходном переходе 10 декабря. В результате аварии ребенок погиб, а женщина получила травмы.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Смертельное ДТП в Прилуках 10 декабря

Известно, что служебный автомобиль патрульной полиции, который ехал на вызов с включенными маячками, наехал на мать с ребенком на пешеходном переходе в Прилуках. По данным полиции, ребенок погиб, а женщина получила травмы.

ДТП в Прилуках 10 декабря. Фото: Суспільне

"Руководство Нацполиции немедленно инициировало проведение служебного расследования. Полицейские сейчас отстранены от службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а расследованием ДТП будет заниматься ГБР.

