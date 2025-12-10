Видео
Главная Новости дня Авто полиции сбило мать с ребенком на Черниговщине — детали

Авто полиции сбило мать с ребенком на Черниговщине — детали

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:53
Смертельное ДТП в Прилуках — полицейские сбили мать с ребенком
Очевидцы на месте трагедии в Прилуках. Фото: Суспільне

Экипаж патрульной полиции в Прилуках Черниговской области на служебном авто сбил мать с ребенком на пешеходном переходе 10 декабря. В результате аварии ребенок погиб, а женщина получила травмы.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Читайте также:

Смертельное ДТП в Прилуках 10 декабря

Известно, что служебный автомобиль патрульной полиции, который ехал на вызов с включенными маячками, наехал на мать с ребенком на пешеходном переходе в Прилуках. По данным полиции, ребенок погиб, а женщина получила травмы.

Смертельна ДТП у Прилуках 10 грудня
ДТП в Прилуках 10 декабря. Фото: Суспільне

"Руководство Нацполиции немедленно инициировало проведение служебного расследования. Полицейские сейчас отстранены от службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а расследованием ДТП будет заниматься ГБР.

Напомним, 9 декабря в Киеве произошло серьезное ДТП на Броварском проспекте. В результате этого пострадали пять человек.

Также мы писали, что 2 декабря в центре Киева произошло ДТП с участием Porsche. В автомобиль въехал другой водитель, который не справился с управлением.

Автор:
Карина Приходько
