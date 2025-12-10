Відео
Авто поліції збило матір з дитиною на Чернігівщині — деталі

Авто поліції збило матір з дитиною на Чернігівщині — деталі

Дата публікації: 10 грудня 2025 17:53
Смертельна ДТП у Прилуках — поліцейські збили матір з дитиною
Очевидці на місці трагедії в Прилуках. Фото: Суспільне

Екіпаж патрульної поліції у Прилуках Чернігівської області на службовому авто збив матір з дитиною на пішохідному переході 10 грудня. Внаслідок аварії дитина загинула, а жінка отримала травми.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Смертельна ДТП у Прилуках 10 грудня 

Відомо, що службовий автомобіль патрульної поліції, який їхав на виклик з увімкненими маячками, наїхав на матір із дитиною на пішохідному переході у Прилуках. За даними поліції, дитина загинула, а жінка отримала травми.

Смертельна ДТП у Прилуках 10 грудня
ДТП у Прилуках 10 грудня. Фото: Суспільне

"Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група, а розслідуванням автопригоди займатиметься ДБР.

ДТП смерть діти поліція Чернігівська область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
