Смертельна ДТП у Прилуках — поліцейські збили матір з дитиною

Авто поліції збило матір з дитиною на Чернігівщині — деталі
Екіпаж патрульної поліції у Прилуках Чернігівської області на службовому авто збив матір з дитиною на пішохідному переході 10 грудня. Внаслідок аварії дитина загинула, а жінка отримала травми.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
Смертельна ДТП у Прилуках 10 грудня
Відомо, що службовий автомобіль патрульної поліції, який їхав на виклик з увімкненими маячками, наїхав на матір із дитиною на пішохідному переході у Прилуках. За даними поліції, дитина загинула, а жінка отримала травми.
"Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група, а розслідуванням автопригоди займатиметься ДБР.
