Смертельна ДТП у Прилуках — поліцейські збили матір з дитиною

Очевидці на місці трагедії в Прилуках. Фото: Суспільне

Екіпаж патрульної поліції у Прилуках Чернігівської області на службовому авто збив матір з дитиною на пішохідному переході 10 грудня. Внаслідок аварії дитина загинула, а жінка отримала травми.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Смертельна ДТП у Прилуках 10 грудня

Відомо, що службовий автомобіль патрульної поліції, який їхав на виклик з увімкненими маячками, наїхав на матір із дитиною на пішохідному переході у Прилуках. За даними поліції, дитина загинула, а жінка отримала травми.

ДТП у Прилуках 10 грудня. Фото: Суспільне

"Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група, а розслідуванням автопригоди займатиметься ДБР.

