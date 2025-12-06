Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі 6 грудня

Трагічна ДТП з українцями в Польщі — загинув водій авто
У Польщі в ніч на 6 грудня сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебували 26 українців. Унаслідок аварії загинула одна людина.
Про це повідомляє Radio Lublin.
Що відомо про ДТП з українцями в Польщі
Як пише видання, трагічна аварія сталася на національній дорозі №17 у селі Колонія Седлішчки приблизно о 03:00 за місцевим часом.
За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу і допустив лобове зіткнення із зустрічним автобусом, який їхав із Рави Руської до Варшави.
У поліції повідомили, що чоловік помер на місці. Після удару автобус з українцями з'їхав із дороги в поле. У салоні перебували 26 громадян України, але ніхто, на щастя, не постраждав.
Після того, що сталося, дорогу на деякий час заблокували, але потім рух було відновлено. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
