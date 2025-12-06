Відео
Україна
Головна Новини дня Трагічна ДТП з українцями в Польщі — загинув водій авто

Трагічна ДТП з українцями в Польщі — загинув водій авто

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 23:43
Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі 6 грудня
Автомобіль загиблого водія після аварії. Фото: facebook.com/PolicjaSwidnik

У Польщі в ніч на 6 грудня сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебували 26 українців. Унаслідок аварії загинула одна людина. 

Про це повідомляє Radio Lublin.

Читайте також:

Що відомо про ДТП з українцями в Польщі

Як пише видання, трагічна аварія сталася на національній дорозі №17 у селі Колонія Седлішчки приблизно о 03:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу і допустив лобове зіткнення із зустрічним автобусом, який їхав із Рави Руської до Варшави.

У поліції повідомили, що чоловік помер на місці. Після удару автобус з українцями з'їхав із дороги в поле. У салоні перебували 26 громадян України, але ніхто, на щастя, не постраждав.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше 6 декабря
Автобус, який потрапив у ДТП. Фото: Поліція Свидника

Після того, що сталося, дорогу на деякий час заблокували, але потім рух було відновлено. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, 5 листопада у Святошинському районі Києві сталася серйозна ДТП. Автобус врізався в стовп, через що було багато постраждалих.

Також ми писали, що в США нещодавно зіткнулися 45 автомобілів через снігопад.

ДТП Польща українці аварія автобуси загиблі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
