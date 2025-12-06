Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трагическое ДТП с украинцами в Польше — погиб водитель авто

Трагическое ДТП с украинцами в Польше — погиб водитель авто

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 23:43
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше 6 декабря
Автомобиль погибшего водителя после аварии. Фото: facebook.com/PolicjaSwidnik

В Польше в ночь на 6 декабря произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 26 украинцев. В результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщает Radio Lublin.

Реклама
Читайте также:

Что известно о ДТП с украинцами в Польше

Как пишет издание, трагическая авария произошла на национальной дороге №17 в селе Колония Седлишчки примерно в 03:00 по местному времени.

По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автобусом, который ехал из Равы Русской в Варшаву.

В полиции сообщили, что мужчина скончался на месте. После удара автобус с украинцами съехал с дороги в поле. В салоне находились 26 граждан Украины, но никто, к счастью, не пострадал.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше 6 декабря
Автобус, попавший в ДТП. Фото: Полиция Свидника

После случившегося дорогу на время заблокировали, но после движение были восстановлено. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, 5 ноября в Святошинском районе Киеве произошло серьезное ДТП. Автобус врезался в столб, из-за чего было много пострадавших.

Также мы писали, что в США недавно столкнулись 45 автомобилей из-за снегопада.

ДТП Польша украинцы авария автобусы погибшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации