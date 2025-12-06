Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше 6 декабря

Трагическое ДТП с украинцами в Польше — погиб водитель авто
В Польше в ночь на 6 декабря произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 26 украинцев. В результате аварии погиб один человек.
Об этом сообщает Radio Lublin.
Что известно о ДТП с украинцами в Польше
Как пишет издание, трагическая авария произошла на национальной дороге №17 в селе Колония Седлишчки примерно в 03:00 по местному времени.
По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автобусом, который ехал из Равы Русской в Варшаву.
В полиции сообщили, что мужчина скончался на месте. После удара автобус с украинцами съехал с дороги в поле. В салоне находились 26 граждан Украины, но никто, к счастью, не пострадал.
После случившегося дорогу на время заблокировали, но после движение были восстановлено. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Напомним, 5 ноября в Святошинском районе Киеве произошло серьезное ДТП. Автобус врезался в столб, из-за чего было много пострадавших.
Также мы писали, что в США недавно столкнулись 45 автомобилей из-за снегопада.
Читайте Новини.LIVE!