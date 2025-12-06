Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше 6 декабря

Автомобиль погибшего водителя после аварии. Фото: facebook.com/PolicjaSwidnik

В Польше в ночь на 6 декабря произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 26 украинцев. В результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщает Radio Lublin.

Что известно о ДТП с украинцами в Польше

Как пишет издание, трагическая авария произошла на национальной дороге №17 в селе Колония Седлишчки примерно в 03:00 по местному времени.

По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автобусом, который ехал из Равы Русской в Варшаву.

В полиции сообщили, что мужчина скончался на месте. После удара автобус с украинцами съехал с дороги в поле. В салоне находились 26 граждан Украины, но никто, к счастью, не пострадал.

Автобус, попавший в ДТП. Фото: Полиция Свидника

После случившегося дорогу на время заблокировали, но после движение были восстановлено. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

