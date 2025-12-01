Видео
Главная Новости дня В США 45 автомобилей столкнулись из-за снегопада — что известно

В США 45 автомобилей столкнулись из-за снегопада — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 12:21
Масштабное ДТП в Индиане из-за снегопада — столкнулись десятки авто
ДТП в США. Фото: дорожная камера Департамента транспорта Индианы

На межштатной автомагистрали Индианы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие из-за снегопада. В результате непогоды столкнулись около 45 транспортных средств.

Об этом сообщает NBC Chicago.

Читайте также:

ДТП в Индиане

На фото с дорожной камеры видны автомобили, разбросанные вдоль межштатной автомагистрали, среди которых несколько транспортных средств выехали на обочину. ДТП произошло примерно в 16 км от Терре-Хот.

Хотя масштабное цепное ДТП произошло на западных полосах, на восточной стороне дороги также зафиксировали несколько съездов с трассы.

Сотрудник отдела по связям с общественностью полиции Индианы Мэтт Эймс отметил, что о серьезных пострадавших не сообщалось.

ДТП в Індіані
Последствия ДТП. Фото: x.com/BenVerbanicTV
Масштабна ДТП в США
ДТП в Индиане. Фото: x.com/BenVerbanicTV/

"Людям просто нужно ездить разумно, когда начинает падать снег, снижать скорость, пристегиваться ремнями безопасности и быть осторожными", — добавил он.

Напомним, 29 ноября в Киеве водитель протаранил более 15 припаркованных авто. После аварии водитель скрылся.

Ранее в Дубно Ровенской области 68-летний водитель спровоцировал ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
