Житель Ровенщины совершил смертельное ДТП — предстанет перед судом

Место ДТП. Фото: Прокуратура Украины

В Дубно Ровенской области 68-летний водитель совершил аварию, в результате которой погиб малолетний ребенок, а еще несколько человек травмировались. Его будут судить.

Об этом 18 ноября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

Авария произошла в начале августа текущего года. Фигурант, управляя автомобилем Renault Megane Scenic, превысил скорость, не справился с управлением и на закругленной проезжей части выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Fiesta. Двухлетний пассажир машины Ford Fiesta погиб, а трое пассажирок обоих автомобилей получили различные травмы.

Какое наказание грозит виновнику аварии

Водитель свою вину признал. За совершенное мужчине грозит от трех до восьми лет заключения. Кроме того, его могут на три года лишить права управлять транспортом. Досудебное расследование завершили и направили обвинительный акт в суд.

