Главная Новости дня В ДТП погиб ребенок — виновника аварии будут судить

В ДТП погиб ребенок — виновника аварии будут судить

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 01:03
обновлено: 21:57
Житель Ровенщины совершил смертельное ДТП — предстанет перед судом
Место ДТП. Фото: Прокуратура Украины

В Дубно Ровенской области 68-летний водитель совершил аварию, в результате которой погиб малолетний ребенок, а еще несколько человек травмировались. Его будут судить.

Об этом 18 ноября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

Авария произошла в начале августа текущего года. Фигурант, управляя автомобилем Renault Megane Scenic, превысил скорость, не справился с управлением и на закругленной проезжей части выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Fiesta. Двухлетний пассажир машины Ford Fiesta погиб, а трое пассажирок обоих автомобилей получили различные травмы.

Какое наказание грозит виновнику аварии

Водитель свою вину признал. За совершенное мужчине грозит от трех до восьми лет заключения. Кроме того, его могут на три года лишить права управлять транспортом. Досудебное расследование завершили и направили обвинительный акт в суд.

Напомним, в Одесской области пьяный военнослужащий насмерть сбил мужчину и пытался скрыть тело погибшего. За содеянное он проведет в тюрьме пять лет, семь лет не будет иметь права садиться за руль и должен компенсировать государству почти 43 тысячи гривен, которые потратили на проведение судебных экспертиз.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области 21-летний молодой человек ограбил свою больную 85-летнюю бабушку. Его приговорили к пяти годам заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
