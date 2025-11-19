Видео
Україна
Видео

Молодой человек ограбил собственную бабушку — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 01:03
обновлено: 02:16
Парень похитил у бабушки деньги — как его наказал суд
Пожилая женщина держится руками за голову. Фото иллюстративное: istock.com

В Вижницком районе Черновицкой области молодой человек ограбил свою бабушку. Ему уже избрали наказание.

Об этом 14 ноября сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Детали дела

Детали дела

По данным следствия, 21-летний фигурант, зная, где его 85-летняя прикованная к постели бабушка прячет деньги, воспользовался этим. Злоумышленник применил в отношении старушки физическую силу, после чего забрал у нее две тысячи гривен.

Решение суда

Обвиняемый свою вину полностью признал. Его приговорили к пяти годам заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина распространил в соцсети "Одноклассники" открытку с изображением серпа и молота. За совершенное он в течение года будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали о приговоре военнослужащему. Бойцу, который присвоил 141 патрон и противотанковую мину, назначили наказание в виде года испытательного срока.

