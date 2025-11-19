Парень похитил у бабушки деньги — как его наказал суд

Молодой человек ограбил собственную бабушку — что решил суд
В Вижницком районе Черновицкой области молодой человек ограбил свою бабушку. Ему уже избрали наказание.
Об этом 14 ноября сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, 21-летний фигурант, зная, где его 85-летняя прикованная к постели бабушка прячет деньги, воспользовался этим. Злоумышленник применил в отношении старушки физическую силу, после чего забрал у нее две тысячи гривен.
Решение суда
Обвиняемый свою вину полностью признал. Его приговорили к пяти годам заключения.
