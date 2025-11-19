Хлопець викрав у бабусі гроші — як його покарав суд

Літня жінка тримається руками за голову. Фото ілюстративне: istock.com

У Вижницькому районі Чернівецької області молодик пограбував свою бабусю. Йому вже обрали покарання.

Про це 14 листопада повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, 21-річний фігурант, знаючи, де його 85-річна прикута до ліжка бабуся ховає гроші, скористався цим. Зловмисник застосував відносно старенької фізичну силу, після чого забрав у неї дві тисячі гривень.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

