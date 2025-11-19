Відео
Молодик пограбував власну бабусю — що вирішив суд

Молодик пограбував власну бабусю — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 01:03
Оновлено: 02:16
Хлопець викрав у бабусі гроші — як його покарав суд
Літня жінка тримається руками за голову. Фото ілюстративне: istock.com

У Вижницькому районі Чернівецької області молодик пограбував свою бабусю. Йому вже обрали покарання.

Про це 14 листопада повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, 21-річний фігурант, знаючи, де його 85-річна прикута до ліжка бабуся ховає гроші, скористався цим. Зловмисник застосував відносно старенької фізичну силу, після чого забрав у неї дві тисячі гривень.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав. Його засудили до п'яти років ув'язнення. 

Нагадаємо, на Одещині чоловік поширив у соцмережі "Однокласники" листівку із зображенням cерпа й молота. За вчинене він упродовж року перебуватиме на випробувальному терміні. 

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю. Бійцю, який привласнив 141 патрон і протитанкову міну, призначили покарання у вигляді року іспитового строку.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
