Хлопець викрав у бабусі гроші — як його покарав суд

Молодик пограбував власну бабусю — що вирішив суд
У Вижницькому районі Чернівецької області молодик пограбував свою бабусю. Йому вже обрали покарання.
Про це 14 листопада повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, 21-річний фігурант, знаючи, де його 85-річна прикута до ліжка бабуся ховає гроші, скористався цим. Зловмисник застосував відносно старенької фізичну силу, після чого забрав у неї дві тисячі гривень.
Рішення суду
Обвинувачений свою провину повністю визнав. Його засудили до п'яти років ув'язнення.
