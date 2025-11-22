Відео
Україна
У ДТП загинула дитина — винуватця аварії судитимуть

У ДТП загинула дитина — винуватця аварії судитимуть

Дата публікації: 22 листопада 2025 01:03
Оновлено: 21:57
Житель Рівненщини скоїв смертельну ДТП — постане перед судом
Місце ДТП. Фото: Прокуратура України

У Дубні Рівненської області 68-річний водій скоїв аварію, унаслідок якої загинула малолітня дитина, а ще кілька людей травмувалися. Його судитимуть. 

Про це 18 листопада повідомили в Рівненській обласній прокуратурі

Деталі справи 

Аварія сталася на початку серпня поточного року. Фігурант, керуючи автівкою Renault Megane Scenic, перевищив швидкість, не впорався з керуванням і на заокругленій проїжджій частині виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Ford Fiesta. Дворічний пасажир машини Ford Fiesta загинув, а троє пасажирок обох автомобілів зазнали різних травм.

Яке покарання загрожує винуватцю аварії

Керманич свою провину визнав. За вчинене чоловіку загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Крім того, його можуть на три роки позбавити права керувати транспортом. Досудове розслідування завершили та скерували обвинувальний акт до суду.

ДТП суд правосуддя аварія дитина загиблі
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
