Головна Новини дня У США 45 автомобілів зіткнулися через снігопад — що відомо

У США 45 автомобілів зіткнулися через снігопад — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 12:21
Масштабна ДТП в Індіані через снігопад — зіткнулися десятки авто
ДТП у США. Фото: дорожня камера Департаменту транспорту Індіани

На міжштатній автомагістралі Індіани сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода через снігопад. Внаслідок негоди зіткнулися близько 45 транспортних засобів.

Про це повідомляє NBC Chicago.

Читайте також:

ДТП в Індіані

На фото з дорожньої камери видно автомобілі, розкидані вздовж міжштатної автомагістралі, серед яких кілька транспортних засобів виїхали на узбіччя. ДТП сталася приблизно за 16 км від Терре-Хот.

Хоча масштабна ланцюгова ДТП трапилася на західних смугах, на східному боці дороги також зафіксували кілька з’їздів із траси.

Співробітник відділу зв’язків з громадськістю поліції Індіани Метт Еймс зазначив, що про серйозних постраждалих не повідомлялося. 

ДТП в Індіані
Наслідки ДТП. Фото: x.com/BenVerbanicTV
Масштабна ДТП в США
ДТП в Індіані. Фото: x.com/BenVerbanicTV/

"Людям просто потрібно їздити розумно, коли починає падати сніг, зменшувати швидкість, пристібатися ременями безпеки та бути обережними", — додав він.

Нагадаємо, 29 листопада у Києві водій протаранив понад 15 припаркованих авто. Після аварії водій втік.

Раніше у Дубно на Рівненщині 68-річний водій спричинив ДТП, внаслідок якої загинула дитина.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
