Масштабна ДТП в Індіані через снігопад — зіткнулися десятки авто

ДТП у США. Фото: дорожня камера Департаменту транспорту Індіани

На міжштатній автомагістралі Індіани сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода через снігопад. Внаслідок негоди зіткнулися близько 45 транспортних засобів.

Про це повідомляє NBC Chicago.

🚨🇺🇸 A big and scary crash involving many vehicles has happened in Indiana after a strong snowstorm. Emergency teams are still working at the scene, and officials are telling people not to travel unless it is truly an emergency. pic.twitter.com/rD5XAS2dY9 — Defense Intelligence (@DI313_) November 30, 2025

ДТП в Індіані

На фото з дорожньої камери видно автомобілі, розкидані вздовж міжштатної автомагістралі, серед яких кілька транспортних засобів виїхали на узбіччя. ДТП сталася приблизно за 16 км від Терре-Хот.

Хоча масштабна ланцюгова ДТП трапилася на західних смугах, на східному боці дороги також зафіксували кілька з’їздів із траси.

A huge chain-reaction crash involving more than 50 vehicles occurred during a snowstorm near Terre Haute, Indiana, United States today. Video from Heather Lynn. pic.twitter.com/sYGqxRS7Z0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025

Співробітник відділу зв’язків з громадськістю поліції Індіани Метт Еймс зазначив, що про серйозних постраждалих не повідомлялося.

Наслідки ДТП. Фото: x.com/BenVerbanicTV

ДТП в Індіані. Фото: x.com/BenVerbanicTV/

"Людям просто потрібно їздити розумно, коли починає падати сніг, зменшувати швидкість, пристібатися ременями безпеки та бути обережними", — додав він.

