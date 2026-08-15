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Главная Новости дня Пьяный подросток насмерть сбил беременную женщину в Ровенской области

Пьяный подросток насмерть сбил беременную женщину в Ровенской области

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Дата публикации 15 августа 2026 17:36
Подросток в Ровенской области насмерть сбил беременную женщину
Автомобиль ВАЗ после ДТП. Фото: Национальная полиция

В Ровенской области произошло ужасное ДТП, в ходе которого нетрезвый подросток за рулем легковушки насмерть сбил беременную девушку. Она находилась на последних неделях беременности, но врачи не смогли спасти ни её, ни её нерождённого ребёнка. Правоохранители задержали юного виновника, в крови которого было почти два промилле алкоголя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

ДТП в селе Морочное

Эта трагедия произошла вечером на улице Центральной, когда местная жительница возвращалась домой. Нетрезвый подросток внезапно потерял контроль над машиной и выехал за пределы проезжей части, где в этот момент шла прохожая.

"По предварительным данным следствия, 16-летний житель села Локница, управляя автомобилем ВАЗ, наехал на 26-летнюю местную жительницу. Женщина в этот момент шла по грунтовой обочине в попутном направлении", — сообщили в полиции.

Пьяный подросток насмерть сбил беременную женщину в Ровенской области - фото 1
Автомобиль после ДТП. Фото: Национальная полиция

Пострадавшая находилась на 37-й неделе беременности, однако от полученных тяжелых травм скончалась в больнице. Спасти младенца медикам также не удалось.

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"Следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения несовершеннолетнему водителю.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Прилуках Черниговской области суд признал, что нарушение правил дорожного движения стало причиной гибели 6-летней девочки. Поэтому суд назначил полицейской, виновной в ДТП, максимальное наказание: её приговорили к 8 годам лишения свободы и запретили управлять транспортными средствами.

Также мы писали, что в Криворожском районе 17-летняя девушка попала в три ДТП за одно утро. Сначала она попала в аварию как пассажирка автомобиля, затем, выйдя из машины, попала под колеса другого автомобиля. А позже ДТП произошло с машиной скорой помощи, которая везла ее в больницу.

ДТП смерть Ровенская область
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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