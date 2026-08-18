В Украине ужесточат контроль за скоростью — Выгивский

Совещание с участием Ивана Выгивского. Фото: Facebook/Иван Выгивский

В Украине планируют ужесточить меры по борьбе с систематическими нарушениями правил дорожного движения. Соответствующие предложения обсудили в ходе совещания с участием руководства Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и представителей Министерства внутренних дел. Одним из ключевых направлений станет ужесточение ответственности за повторные нарушения ПДД.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский, передает Новини.LIVE.

Выгивский заявил об ужесточении ответственности водителей

Также внимание будет уделено безопасности пассажирских перевозок и урегулированию использования легкого электротранспорта. По словам Выгивского, МВД совместно с народными депутатами уже подготовило ряд соответствующих законодательных инициатив.

"Речь идет не только о штрафах и ужесточении ответственности. Речь идет о комплексе мер, которые позволят улучшить культуру на дороге", — отметил он.

Пост Выгивского. Фото: скриншот

Отдельно усилят контроль за превышением скорости, которое остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Уже на этой неделе на дорогах планируют запустить десятки новых камер автоматической фиксации. Места их установки впоследствии обнародует патрульная полиция.

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Кроме того, на украинские дороги вернутся "Фантомы" — патрульные автомобили без характерного внешнего оформления, оборудованные системами автоматической фиксации скорости. До начала полномасштабного вторжения эти автомобили работали около месяца. За это время правоохранители привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей за превышение скорости.

Необходимость ужесточения мер в МВД связывают с высокой аварийностью. Только за первые недели августа в Украине зафиксировали более 1300 ДТП, в которых пострадали люди. Повышение безопасности дорожного движения определено одной из приоритетных задач Министерства. Речь идет не только об ужесточении наказания, но и о комплексной работе над безопасностью и культурой поведения водителей на дорогах.

Как сообщали Новини.LIVE, в ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное безопасности на украинских дорогах. Владимир Зеленский отметил, что одной из причин проведения заседания стали резонансные дорожно-транспортные происшествия, а также случаи систематических нарушений правил дорожного движения водителями.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Подросток, находившийся за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения, сбил беременную девушку.