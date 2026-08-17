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Главная Новости дня Зеленский объявил о заседании СНБО в связи со смертельными ДТП в Украине

Зеленский объявил о заседании СНБО в связи со смертельными ДТП в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 19:04
Зеленский объявил о заседании СНБО в связи с ситуацией на дорогах Украины
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное ситуации на украинских дорогах. По словам президента, поводом для обсуждения стали, в частности, резонансные ДТП и случаи, когда за рулем находятся люди, систематически нарушающие правила дорожного движения.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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