Зеленский объявил о заседании СНБО в связи с ситуацией на дорогах Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное ситуации на украинских дорогах. По словам президента, поводом для обсуждения стали, в частности, резонансные ДТП и случаи, когда за рулем находятся люди, систематически нарушающие правила дорожного движения.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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