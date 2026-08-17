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Головна Новини дня Зеленський анонсував РНБО через смертельні ДТП в Україні

Зеленський анонсував РНБО через смертельні ДТП в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 19:04
Зеленський анонсував РНБО щодо ситуації на дорогах України
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене ситуації на українських дорогах. За словами президента, приводом для обговорення стали, зокрема, резонансні ДТП та випадки, коли за кермом перебувають люди, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Вікторія

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