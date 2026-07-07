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Главная Новости дня В Криворожье 17-летняя девушка попала в три ДТП за одно утро

В Криворожье 17-летняя девушка попала в три ДТП за одно утро

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Дата публикации 7 июля 2026 07:52
Три ДТП за одно утро в Криворожье: 17-летняя девушка попала в серию аварий
ДТП. Фото: иллюстративное: НикВисти

В Криворожском районе Днепропетровской области утро 6 июля обернулось для 17-летней местной жительницы настоящим испытанием, ведь она оказалась участницей сразу трёх дорожно-транспортных происшествий. Девушка сначала попала в аварию как пассажирка легкового автомобиля, затем оказалась под колесами другого автомобиля на обочине, а позже произошло ДТП с машиной скорой помощи, которая везла пострадавшую в медицинское учреждение.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

В Днепропетровской области 17-летняя девушка попала в три ДТП за один день

Как сообщили в полиции Криворожского района, пострадавшая сначала находилась в машине, которая столкнулась с микроавтобусом, затем её сбил пикап, и в конце концов в аварию попала карета скорой помощи во время транспортировки пациентки.

Об необычной серии инцидентов, произошедших в Днепропетровской области 6 июля, журналистам «Суспильного» рассказала пресс-секретарь полиции Криворожского района Ангелина Крадожон.

Примерно в 05:35 утра легковой автомобиль Dacia Logan, в салоне которого находилась несовершеннолетняя, попал в первую аварию. За рулем этого автомобиля находился 54-летний мужчина. Он выполнял маневр разворота и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter, которым управлял 47-летний водитель. В результате этого сильного удара водитель Dacia получил травмы.

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Следующий инцидент произошел почти через час, когда участники первого происшествия оставались вблизи места события. Около 6:30 мимо разбитых машин пытался проехать 47-летний водитель автомобиля Mazda B25. Во время объезда он совершил наезд на ту же 17-летнюю пассажирку Dacia Logan. В этот момент девушка просто стояла на обочине дороги недалеко от автомобиля. В результате удара она получила телесные повреждения, после чего на место вызвали медиков для ее срочной госпитализации.

Машина скорой помощи, которая доставляла пострадавшую в больницу, также стала участницей еще одного дорожно-транспортного происшествия. Детали третьего столкновения пока не разглашаются, однако известно, что на месте последней аварии работают экипажи патрульной полиции, которые выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Новини.LIVE сообщали, что водителю автомобиля Nissan Murano, задержанному после масштабного дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области, официально сообщено о подозрении. Трагическая авария произошла 4 июля 2026 года и унесла жизни 12 человек, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее, 2 июля, еще одна смертельная авария произошла в поселке Квасилов в Ровенской области, где на железнодорожном переезде столкнулись поезд и маршрутный автобус. В результате этого столкновения погибли четыре человека, также есть пострадавшие. На месте происшествия продолжают работу правоохранительные органы и экстренные службы для выяснения всех обстоятельств трагедии.

ДТП подростки Днепропетровская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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