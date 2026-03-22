Главная Новости дня 200 млрд долларов Пентагона хватит только на месяц войны

Дата публикации 22 марта 2026 14:15
Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Сумма в 200 миллиардов долларов, выделенная для Пентагона, могла бы покрыть лишь около месяца активных боевых действий. Нынешние высокотехнологичные боевые действия требуют много расходов на современное вооружение.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини. LIVE "Світ на зламі". 

По словам эксперта, таких средств недостаточно для ведения длительной современной войны, ведь нынешние боевые действия требуют колоссальных затрат на высокотехнологичное вооружение.

Кущ пояснил, что сегодня основной акцент в войне делается не столько на наземных операциях, сколько на воздушном компоненте. Речь идет об использовании ракет, авиации и флота, что значительно дороже применения сухопутных войск.

"Там сейчас идет, как говорят эксперты, высокотехнологичная воздушная война, которая требует очень много затрат дорогостоящего оружия. Поэтому война идет не на земле, а в воздухе. А ракеты и использование авиации, использование флота всегда на порядок выше стоит, чем использование сухопутных войск", — сказал финансовый аналитик.

Война в Иране — последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает завершение войны против Ирана. По его словам, США близки к достижению целей и рассматривают возможность сворачивания масштабных военных усилий на Ближнем Востоке.

Накануне США атаковали ракетные позиции Ирана возле Ормузского пролива. Были применены боеприпасы глубокого проникновения весом около 5000 фунтов. Целями стали ракетные установки, которые "представляли угрозу для международного судоходства".

В то же время украинцы успешно сбивают иранские дроны на Ближнем Востоке. Кроме того, украинские разработки в сфере борьбы с дронами вызывают все больший интерес на фоне обострения ситуации в регионе Персидского залива.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
