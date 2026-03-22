Головна Новини дня 200 млрд доларів Пентагону вистачить лише на місяць війни

Дата публікації: 22 березня 2026 14:15
Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Сума у 200 мільярдів доларів, виділена для Пентагону, могла б покрити лише близько місяця активних бойових дій. Нинішньо високотехнологічні бойові дії вимагають багато витрат на сучасне озброєння. 

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

За словами експерта, таких коштів недостатньо для ведення тривалої сучасної війни, адже нинішні бойові дії потребують колосальних витрат на високотехнологічне озброєння.

Кущ пояснив, що сьогодні основний акцент у війні робиться не стільки на наземних операціях, скільки на повітряному компоненті. Йдеться про використання ракет, авіації та флоту, що значно дорожче за застосування сухопутних військ.

"Там зараз йде, як кажуть експерти, високотехнологічна повітряна війна, яка вимагає дуже багато витрат високовартісної зброї. Тому війна йде не на землі, а в повітрі. А ракети й використання авіації, використання флоту завжди на порядок вище коштує, ніж використання сухопутних військ", — сказав фінансовий аналітик. 

Війна в Ірані — останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив, що розглядає завершення війни проти Ірану. За його словами, США близькі до досягнення цілей і розглядають можливість згортання масштабних військових зусиль на Близькому Сході.

Напередодні США атакували ракетні позиції Ірану біля Ормузької протоки. Були застосовані боєприпаси глибокого проникнення вагою близько 5000 фунтів. Цілями стали ракетні установки, які "становили загрозу для міжнародного судноплавства".

Водночас українці успішно збивають іранські дрони на Близькому Сході. Крім того, українські розробки у сфері боротьби з дронами викликають дедалі більший інтерес на тлі загострення ситуації в регіоні Перської затоки. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
