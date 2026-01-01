США спростували заяви РФ про атаку на резиденцію Путіна

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Американська розвідка не підтвердила заяви Росії про нібито спробу України атакувати заміську резиденцію російського правителя Володимира Путіна. За оцінкою Агентства національної безпеки США, Київ не планував і не здійснював жодних дій, спрямованих безпосередньо проти місця перебування глави Кремля.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ааналогічного висновку дійшло й Центральне розвідувальне управління США. У ЦРУ не виявили жодних розвідувальних даних, які б свідчили про підготовку нападу на Путіна.

Офіційно від коментарів там утрималися, однак один з американських посадовців, обізнаний із результатами аналізу, підтвердив цю інформацію журналістам.

За даними WSJ, йшлося про можливу атаку на військовий об’єкт, який раніше вже був ціллю українських ударів. Цей об’єкт розташований у тому ж регіоні, що й резиденція Путіна, однак не знаходиться поблизу неї. Американський чиновник наголосив, що плутати ці дві локації некоректно.

У матеріалі NYP наголошується, що Кремль намагається подати інцидент як щось виняткове, попри тривалу і жорстоку війну, яку Росія веде проти України.

Видання нагадує, що лише на Різдво російська армія випустила понад сотню дронів по Києву та інших містах, що призвело до загибелі цивільних. Також у статті йдеться про системні удари по житловій інфраструктурі, викрадення дітей, катування та страти полонених, а також неодноразові спроби Кремля ліквідувати президента України Володимира Зеленського.

Водночас редакція зазначає, що сам факт атаки на резиденцію Путіна залишається під великим питанням. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков визнав, що Росія не може надати жодних доказів інциденту, закликавши журналістів фактично повірити офіційній версії Москви без підтверджень.

Нагадаємо, сумніви щодо правдивості заяв у Кремлі про замах на Путіна висловив навіть президент США Дональд Трамп.

Примітно, що в Китаї засудили атаку на резиденцію Путіна навіть попри відсутність доказів. На це відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга.

Окремо про поширення фейку про замах на Путіна висловлювався президент Володимир Зеленський.