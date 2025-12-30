Атака на резиденцію Путіна — Китай відреагував на заяву Кремля

Лінь Цзянь. Фото: кадр з відео

У Китаї відреагували на заяви Кремля про "удар" безпілотників по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Пекін закликав "утриматися від ескалації".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь.

Реакція Пекіну на заяви Кремля про "атаку" з боку України

Китай закликав всі сторони дотримуватися "чотирьох базових принципів".

"Китай закликає всі зацікавлені сторони дотримуватися чотирьох принципів: запобігання розширенню конфлікту, утримання від ескалації ситуації, відмови від розпалювання ворожнечі та створення умов для політичного врегулювання кризи", — заявив Лінь Цзянь.

Він не став відповідати на запитання щодо достовірності заяв російської сторони та не висловив прямого засудження можливого інциденту. Натомість представник МЗС КНР вкотре підкреслив позицію Пекіна щодо необхідності дипломатичного шляху.

"Ми продовжуємо наполягати, що діалог та переговори залишаються єдиним реалістичним і життєздатним шляхом врегулювання української кризи", — наголосив речник.

Нагадаємо, що 29 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нібито українські війська атакували резиденцію Путіна у Валдаї дронами.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення та назвав їх чергової провокацією з боку Москви.

Тим часом, Індія, Пакистан і ОАЕ висловили свою стурбованість щодо "удару". У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга закликав країни перевіряти факти і не вестися на маніпуляції з боку країни-агресорки.