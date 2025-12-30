Атака на резиденцию Путина — Китай отреагировал на заявление Кремля

Линь Цзянь. Фото: кадр из видео

В Китае отреагировали на заявления Кремля об "ударе" беспилотников по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Пекин призвал "воздержаться от эскалации".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Реклама

Читайте также:

Реакция Пекина на заявления Кремля об "атаке" со стороны Украины

Китай призвал все стороны придерживаться "четырех базовых принципов".

"Китай призывает все заинтересованные стороны придерживаться четырех принципов: предотвращение расширения конфликта, воздержание от эскалации ситуации, отказ от разжигания вражды и создание условий для политического урегулирования кризиса", — заявил Линь Цзянь.

Он не стал отвечать на вопрос о достоверности заявлений российской стороны и не выразил прямого осуждения возможного инцидента. Зато представитель МИД КНР в очередной раз подчеркнул позицию Пекина о необходимости дипломатического пути.

"Мы продолжаем настаивать, что диалог и переговоры остаются единственным реалистичным и жизнеспособным путем урегулирования украинского кризиса", — подчеркнул представитель.

Напомним, что 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы украинские войска атаковали резиденцию Путина в Валдае дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения и назвал их очередной провокацией со стороны Москвы.

Тем временем, Индия, Пакистан и ОАЭ выразили свою обеспокоенность относительно "удара". В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны проверять факты и не вестись на манипуляции со стороны страны-агрессора.