США опровергли заявления РФ об атаке на резиденцию Путина

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Американская разведка не подтвердила заявления России о якобы попытке Украины атаковать загородную резиденцию российского правителя Владимира Путина. По оценке Агентства национальной безопасности США, Киев не планировал и не осуществлял никаких действий, направленных непосредственно против места пребывания главы Кремля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Реклама

Читайте также:

В США не нашли никаких доказательств, что Украина совершила покушение на Путина дронами

К аналогичному выводу пришло и Центральное разведывательное управление США. В ЦРУ не обнаружили никаких разведывательных данных, которые бы свидетельствовали о подготовке нападения на Путина.

Официально от комментариев там воздержались, однако один из американских чиновников, знакомый с результатами анализа, подтвердил эту информацию журналистам.

По данным WSJ, речь шла о возможной атаке на военный объект, который ранее уже был целью украинских ударов. Этот объект расположен в том же регионе, что и резиденция Путина, однако не находится вблизи нее. Американский чиновник подчеркнул, что путать эти две локации некорректно.

В материале NYP отмечается, что Кремль пытается подать инцидент как нечто исключительное, несмотря на длительную и жестокую войну, которую Россия ведет против Украины.

Издание напоминает, что только на Рождество российская армия выпустила более сотни дронов по Киеву и другим городам, что привело к гибели гражданских. Также в статье говорится о системных ударах по жилой инфраструктуре, похищениях детей, пытках и казнях пленных, а также неоднократных попытках Кремля ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время редакция отмечает, что сам факт атаки на резиденцию Путина остается под большим вопросом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия не может предоставить никаких доказательств инцидента, призвав журналистов фактически поверить официальной версии Москвы без подтверждений.

Напомним, сомнения относительно правдивости заявлений в Кремле о покушении на Путина выразил даже президент США Дональд Трамп.

Примечательно, что в Китае осудили атаку на резиденцию Путина даже несмотря на отсутствие доказательств. На это отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Отдельно о распространении фейка о покушении на Путина высказывался президент Владимир Зеленский.