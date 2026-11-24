Дрон РФ в небі. Фото: кадр з відео

Станом на 08:00 24 листопада українська протиповітряна оборона знешкодила 73 російські дрони, серед яких було 45 реактивних дронів типу Shahed, а також БпЛА "Гербера" та "Пародія". Загалом із вечора 23 листопада ворог застосував 96 безпілотників із п'яти напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Як ППО відпрацювала минулу добу по російським цілям

Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Крім того, на двох локаціях впали уламки збитих цілей. Станом на ранок атака ще не завершилася, оскільки у повітряному просторі України залишалися декілька російських безпілотників.

Статистика збиття дронів 24 листопада. Фото: ПС ЗСУ

Запуск дронів зафіксували о 18:00 23 листопада і він тривав протягом ночі на 24 листопада. Загалом противник випустив 96 ударних безпілотників типу Shahed (з яких 64 були реактивними), БпЛА "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Пуски здійснювалися з території РФ, а також із тимчасово окупованих територій України — з Донецька та селища Гвардійське в АР Крим.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що російські обстріли загрожують й іншим країнам. Так 20 листопада під час масованої атаки Росії на Україну польські військові помітили на радарах невідомі об'єкти, які могли порушити повітряний простір країни.

Після того випадку Варшава заявила, що порушить перед НАТО питання про посилення своєї протиповітряної оборони та всього східного флангу Альянсу. Тим часом українська розвідка попереджала, що Росія готує нові атаки, а президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги та берегти себе.

Уже в ніч проти вівторка, 24 листопада, під час чергового удару по заходу України російський дрон ненадовго залетів у Польщу. Як повідомили в польському військовому командуванні, бійці навіть отримали дозвіл збити безпілотник, але той розвернувся і полетів назад на схід.