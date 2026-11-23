Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Росія готується до нових ударів по Україні, про що свідчать дані української розвідки. Президент Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський закликав партнерів посилити допомогу Україні

За словами глави держави, Україні необхідні додаткові ракети для протиповітряної оборони, зокрема для систем Patriot. Він звернувся до США та інших партнерів із закликом забезпечити постачання протибалістичних ракет, які потрібні для захисту українських міст та інфраструктури.

"Кожна ракета для Patriot в нас — це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя. Війна триває тільки тому, що Росія вірить у свою можливість вбивати й руйнувати. Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні захищати життя", — наголосив Зеленський.

Також президент наголосив на потребі збільшити кількість винищувачів F-16 та літаків Gripen, які очікують в Україні із січня.

Читайте також:

Президент також повідомив про результати операції українських сил біля узбережжя Лівії. За його словами, Служба безпеки України та підрозділи Сил оборони за допомогою морських дронів уразили два російські судна — корвет і вантажний корабель, який перевозив зброю.

Окремо глава держави розповів про участь у Парламентській асамблеї НАТО. Він зазначив, що партнери визнають право України на членство в Альянсі, а український бойовий досвід і технології можуть посилити європейську оборону.

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача обговорили захист від російських реактивних дронів у 2026 та 2027 роках. За даними розвідки, Росія планує нарощувати виробництво таких безпілотників. Зеленський повідомив, що українські виробники вже мають ефективніші засоби для знищення реактивних "шахедів". Держава планує замовити максимально можливу кількість таких перехоплювачів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що російські війська вдаються до повторних атак на енергетичні об’єкти після початку відновлювальних робіт. Така тактика наражає на додаткову небезпеку ремонтні бригади, які відновлюють енергопостачання.

Раніше Зеленський заявив, що обговорення безпекових гарантій для України за зразком статті 5 НАТО має супроводжуватися відкритою дискусією про членство країни в Альянсі. Він також наголосив, що українська армія має досвід, який може посилити НАТО.