Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Россия готовится к новым ударам по Украине, о чем свидетельствуют данные украинской разведки. Президент Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

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Зеленский призвал партнеров усилить помощь Украине

По словам главы государства, Украине необходимы дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, в частности для систем Patriot. Он обратился к США и другим партнерам с призывом обеспечить поставки противобаллистических ракет, которые нужны для защиты украинских городов и инфраструктуры.

"Каждая ракета для Patriot у нас — это минус для России, минус её пренебрежения к дипломатии и к жизни. Война продолжается только потому, что Россия верит в свою способность убивать и разрушать. Надо её остановить. Надо остановить эту российскую войну. Надо помогать Украине защищать жизни", — подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул необходимость увеличить количество истребителей F-16 и самолетов Gripen, которые ожидаются в Украине с января.

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Президент также сообщил о результатах операции украинских сил у побережья Ливии. По его словам, Служба безопасности Украины и подразделения Сил обороны с помощью морских дронов поразили два российских судна — корвет и грузовой корабль, который перевозил оружие.

Отдельно глава государства рассказал об участии в Парламентской ассамблее НАТО. Он отметил, что партнеры признают право Украины на членство в Альянсе, а украинский боевой опыт и технологии могут укрепить европейскую оборону.

В ходе заседания Штаба верховного главнокомандующего обсудили защиту от российских реактивных дронов в 2026 и 2027 годах. По данным разведки, Россия планирует наращивать производство таких беспилотников. Зеленский сообщил, что украинские производители уже располагают более эффективными средствами для уничтожения реактивных "шахедов". Государство планирует заказать максимально возможное количество таких перехватчиков.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что российские войска прибегают к повторным атакам на энергетические объекты после начала восстановительных работ. Такая тактика подвергает дополнительной опасности ремонтные бригады, восстанавливающие энергоснабжение.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждение гарантий безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО должно сопровождаться открытой дискуссией о членстве страны в Альянсе. Он также подчеркнул, что украинская армия обладает опытом, который может укрепить НАТО.