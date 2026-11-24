Дрон РФ в небе. Фото: кадр из видео

По состоянию на 08:00 24 ноября украинская противовоздушная оборона сбила 73 российских дрона, среди которых было 45 реактивных дронов типа Shahed, а также БПЛА "Гербера" и "Пародия". Всего с вечера 23 ноября противник задействовал 96 беспилотников с пяти направлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Как ПВО отработала за последние сутки по российским целям

Зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 13 точках. Кроме того, на двух локациях упали обломки сбитых целей. По состоянию на утро атака еще не завершилась, поскольку в воздушном пространстве Украины оставались несколько российских беспилотников.

Статистика сбитых дронов 24 ноября. Фото: ВВС ВСУ

Запуск дронов зафиксировали в 18:00 23 ноября, и он продолжался в течение ночи на 24 ноября. Всего противник запустил 96 ударных беспилотников типа Shahed (из которых 64 были реактивными), БпЛА "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Пуски осуществлялись с территории РФ, а также с временно оккупированных территорий Украины — из Донецка и поселка Гвардейское в АР Крым.

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Новини.LIVE сообщали, что российские обстрелы угрожают и другим странам. Так, 20 ноября во время массированной атаки России на Украину польские военные заметили на радарах неизвестные объекты, которые могли нарушить воздушное пространство страны.

После этого инцидента Варшава заявила, что поднимет перед НАТО вопрос об усилении своей противовоздушной обороны и всего восточного фланга Альянса. Между тем украинская разведка предупреждала, что Россия готовит новые атаки, а президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревоги и беречь себя.

Уже в ночь на вторник, 24 ноября, во время очередного удара по западу Украины российский дрон ненадолго залетел в Польшу. Как сообщили в польском военном командовании, бойцы даже получили разрешение сбить беспилотник, но тот развернулся и улетел обратно на восток.