Рятувальники гасять пожежу на Полтавщині. Фото: ДСНС Полтавщини

Увечері, 18 листопада російські війська атакували Запоріжжя, Чугуїв на Харківщині та Кременчук на Полтавщині. Внаслідок ударів є поранені, пошкоджені житлові будинки й автомобіль. На одному з підприємств спалахнула пожежа, а в багатоповерхівці частково зруйновані конструкції. На місцях атак працюють екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку, Харківську та Полтавську обласні військові адміністрації.

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Удар по Запоріжжю

Ввечері, 18 листопада, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення отримали чоловік і жінка. Також через удар загорілися три приватні будинки та автомобіль. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Обстріл Чугуєва

Під російським ударом опинився і Чугуїв Харківської області. Два безпілотники влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок. Перше влучання припало на технічний поверх, де загорілося горище. Другий БпЛА влучив у сходову клітину одного з під'їздів між шостим і сьомим поверхами.

Будинок після влучання. Фото: ДСНС Харківщини

Поранення отримали 75-річна жінка та 60-річний чоловік. Ще п'ятьох людей рятувальники вивели з верхніх поверхів. Крім того, надзвичайники деблокували з пошкодженого будинку 77-річну жінку. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Медична допомога також знадобилася 86-річній мешканці міста. У неї також виявили реакцію на стрес. Загалом через атаку пошкоджені два автомобілі. Ліквідація наслідків удару триває.

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Атака на підприємство на Полтавщині

На Полтавщині російський безпілотник атакував приватне підприємство у Кременчуці. Після влучання там спалахнула пожежа. За попередньою інформацією Полтавської ОВА, обійшлося без постраждалих.



Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Полтавщини

Як повідомляли Новини.LIVE, російський удар по Павлограду 31 жовтня забрав життя 11-річної дитини. Хлопчик дістав важких поранень і майже три тижні перебував під наглядом медиків. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Також Новини.LIVE писали, що уранці 18 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та Нікопольський район. Унаслідок ударів поранень дістали шестеро людей, серед них 15-річний хлопець. У місті пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.