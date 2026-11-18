Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Російський удар по Павлограду 31 жовтня забрав життя 11-річної дитини. Хлопчик дістав важких поранень і майже три тижні перебував під наглядом медиків. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки атаки на Павлоград

Унаслідок російського удару по місту постраждали десятеро людей. Серед них були троє дітей: хлопчики віком 12 і 16 років та 16-річна дівчина. Їх, а також сімох дорослих госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Внаслідок атаки в Павлограді також були пошкоджені об'єкти інфраструктури та багатоквартирні житлові будинки. Нині стало відомо про смерть одного з постраждалих дітей, за життя якого медики боролися майже три тижні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 18 листопада російські війська атакували Павлоград безпілотником. Удар припав на приватний сектор, унаслідок чого пошкоджено кілька житлових будинків. Постраждали троє місцевих жителів — двоє чоловіків і жінка. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися.

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Також Новини.LIVE писали, що цього ж ранку російські безпілотники атакували Дніпро та Нікопольський район. Поранень дістали шестеро людей, серед них 15-річний хлопець. У Дніпрі пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, гуртожиток, парк відпочинку та об’єкти інфраструктури. П’ятьох постраждалих госпіталізували, ще одній жінці медики надали допомогу на місці.