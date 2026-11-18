Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Вранці 18 листопада окупанти вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Унаслідок обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Павлоград

За словами керівника ОВА, сьогодні вранці, 18 листопада, російські війська атакували Павлоград безпілотником. Удар припав на приватний сектор, де внаслідок влучання понівечено декілька осель.

Також внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів — двоє чоловіків та жінка. Медики оглянули їх і надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Усі троє відмовилися від госпіталізації.

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що вранці 18 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та Нікопольський район, унаслідок чого поранень дістали шестеро людей, серед них 15-річний хлопець. У Дніпрі пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, парк відпочинку та об’єкти інфраструктури. П’ятьох постраждалих госпіталізували, зокрема 37-річну жінку у тяжкому стані, ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

Новини.LIVE писали, що 17 листопада російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками та ракетами. Пошкоджень зазнали підприємства, транспортна й інша інфраструктура, приватні будинки, автомобілі та багатоповерхівка. Під ударами опинилися Дніпро, Павлоградський, Нікопольський, Криворізький, Кам’янський і Синельниківський райони.