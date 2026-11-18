Спасатели устраняют последствия удара РФ по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Павлограде Днепропетровской области в результате российской атаки пострадали три человека. Утром 18 ноября оккупанты нанесли удар беспилотником по частному сектору города. В результате обстрела были повреждены несколько жилых домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Павлоград

По словам главы ОВА, сегодня утром, 18 ноября, российские войска атаковали Павлоград беспилотником. Удар пришелся на частный сектор, где в результате попадания были повреждены несколько домов.

Также в результате атаки пострадали трое местных жителей — двое мужчин и одна женщина. Медики осмотрели их и оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия.

Все трое отказались от госпитализации.

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Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что утром 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепр и Никопольский район, в результате чего ранения получили шесть человек, среди них 15-летний подросток. В Днепре повреждены жилые дома, общежитие, парк отдыха и объекты инфраструктуры. Пятеро пострадавших были госпитализированы, в том числе 37-летняя женщина в тяжелом состоянии, еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

Новини.LIVE писали, что 17 ноября российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области беспилотниками и ракетами. Повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, частные дома, автомобили и многоэтажное здание. Под ударами оказались Днепровский, Павлоградский, Никопольский, Криворожский, Каменский и Синельниковский районы.