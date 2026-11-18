Последствия российской атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Утром 18 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по Днепру и Никопольскому району. В результате ударов ранения получили шесть человек, в том числе 15-летний подросток. В городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки РФ на Днепр

В Днепре в результате атаки повреждены многоквартирный и частный дома, общежитие, парк отдыха и инфраструктура. По предварительной информации, российский беспилотник попал на территорию городского парка.

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Среди пострадавших — 37-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще четверо людей находятся в больнице в состоянии средней тяжести: мужчины в возрасте 28 и 52 лет, 49-летняя женщина и 15-летний подросток. Медики оказали помощь 58-летней женщине на месте.

Помимо Днепра, российские войска нанесли удар по Никопольскому району. Под вражеским огнем оказалась Покровская община.

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