Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Кировоградской области

В Кировоградской области в результате российского обстрела полностью уничтожено предприятие ЧП "Виктор и К", известное под торговой маркой "Королівський смак". В результате масштабного пожара сгорели производственные помещения, оборудование и вся продукция. Также известно об одном погибшем.

Об этом сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный, передает Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на предприятие

По словам Тертичного, из-за масштабных разрушений и нанесённого ущерба компания решила полностью остановить производство.

"К сожалению, несмотря на все усилия спасателей, потушить огонь не удалось. В течение ночи пожар приобрел такие масштабы, в результате которых была полностью уничтожена продукция, производственные мощности и помещения предприятия. Самая большая трагедия этого события — человеческая утрата. К сожалению, несмотря на все меры безопасности, есть погибший. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Никакие материальные убытки не сравнятся с человеческой жизнью. В связи с масштабными разрушениями и колоссальными убытками компания вынуждена полностью остановить производство", — написал он.

В ГСЧС подчеркнули, что из-за угрозы новых российских обстрелов тушение пожара затруднялось.

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Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Сотрудник ГСЧС на месте российской атаки. Фото: ГСЧС Кировоградской области

ЧП "Виктор и К" расположено в поселке Власовка Светловодской общины Кировоградской области. Компания специализировалась на переработке подсолнечника и сои, а под брендом "Королівський смак" выпускала подсолнечное масло, майонез, кетчуп, горчицу, соусы, макаронные изделия, халву и консервированные овощи.

Как сообщали Новини.LIVE, предприятие понесло значительные убытки из-за уничтожения больших объемов готовой продукции. Ранее компания объявила о полной остановке производства и прекращении закупок всех видов масличных культур. Причинами назвали критические перебои с электроснабжением и постоянную угрозу ракетных и дронных атак.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 15 ноября российский беспилотник попал в жилой дом в Кропивницком. В результате атаки пострадали три человека.