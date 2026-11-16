Директор по связям с общественностью компании "Королівський смак" Геннадий Тертичный на месте российского удара. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

Компания "Королівський смак" была вынуждена приостановить производство после российского удара, в результате которого предприятие понесло значительные повреждения. Атака вызвала масштабный пожар, приведший к потере части производственных мощностей и готовой продукции.

О последствиях обстрела сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях российского удара

По словам Тертичного, остановка работы стала вынужденным, но необходимым решением с учетом нанесенных разрушений.

Последствия российской атаки. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

В результате пожара было уничтожено и повреждено производственное оборудование. Кроме того, предприятие потеряло большие объемы уже изготовленной продукции.

Сообщение Геннадия Тертичного. Фото: скриншот

Несмотря на серьёзные убытки, команда "Королівського смаку" уже работает над ликвидацией последствий атаки.

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