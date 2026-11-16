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Главная Новости дня Россия атаковала предприятие "Королівський смак": производство приостановлено

Россия атаковала предприятие "Королівський смак": производство приостановлено

Ua ru
16 ноября 2026 19:44
"Королівський смак" приостановил производство после российской атаки facebook.com/HennadiiTertychnyi
Директор по связям с общественностью компании "Королівський смак" Геннадий Тертичный на месте российского удара. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

Компания "Королівський смак" была вынуждена приостановить производство после российского удара, в результате которого предприятие понесло значительные повреждения. Атака вызвала масштабный пожар, приведший к потере части производственных мощностей и готовой продукции.

О последствиях обстрела сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях российского удара

По словам Тертичного, остановка работы стала вынужденным, но необходимым решением с учетом нанесенных разрушений.

Пожар из-за российского удара по предприятию "Королівський смак"
Последствия российской атаки. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

В результате пожара было уничтожено и повреждено производственное оборудование. Кроме того, предприятие потеряло большие объемы уже изготовленной продукции.

Россия атаковала предприятие "Королівський смак": производство приостановлено - фото 2
Сообщение Геннадия Тертичного. Фото: скриншот

Несмотря на серьёзные убытки, команда "Королівського смаку" уже работает над ликвидацией последствий атаки.

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Ранее компания сообщила о полной остановке производства и прекращении закупок всех видов масличных культур. Причиной стали критические перебои с электроснабжением и постоянная угроза ракетных и дронных атак, которые делают невозможной стабильную и безопасную работу предприятия. В связи с этим компания также вынуждена сократить персонал.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 ноября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Мене Корюковского района Черниговской области. В результате удара погибли двое мужчин в возрасте 42 и 45 лет, ещё один, 33-летний, получил ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, по состоянию на 16 ноября наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры подачу электроэнергии в этих городах существенно ограничили.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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