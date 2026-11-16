Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Масштабные отключения электроэнергии охватили восток Украины после российских атак

Масштабные отключения электроэнергии охватили восток Украины после российских атак

Ua ru
16 ноября 2026 18:43
Масштабные отключения электроэнергии в Украине 16 ноября: данные «Укрэнерго» facebook.com/dtekkem
Энергетик компании ДТЭК во время проведения работ на линии электропередачи. Фото: facebook.com/dtekkem

По состоянию на 16 ноября наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергообъектов подача электроэнергии существенно ограничена. В первую очередь свет пытаются вернуть больницам и другим важным учреждениям.

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия уже более месяца атакует энергетику Украины

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным "Укрэнерго", враг пытается оставить без света целые города и регионы.

"В результате вражеских ударов сейчас наблюдаются масштабные отключения электроэнергии на востоке Украины. Особенно сложная ситуация — в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение городов существенно ограничено", — говорится в сообщении.

Когда восстановят электроснабжение

Энергетики непрерывно ремонтируют поврежденное оборудование. Среди главных задач — обеспечить электричеством системы водо- и теплоснабжения.

Читайте также:

Все ответственные службы координируют свою работу, чтобы стабилизировать ситуацию. Электроснабжение потребителям будут восстанавливать постепенно. Точных сроков завершения ремонтных работ в «Укрэнерго» пока не назвали.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года Россия значительно усилила удары по украинской энергетике по сравнению с сентябрем. Защитные сооружения уже помогают сохранять оборудование, однако новые типы вражеских дронов представляют дополнительную угрозу. Часть оборудования подстанций до сих пор остается уязвимой.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Винницкой области ремонт подстанции, разрушенной российской ракетой, продлится не менее шести месяцев. Для этого необходимо изготовить специальное оборудование за рубежом. Из-за длительного ремонта жители области вынуждены пользоваться электричеством по графикам отключений.

электроснабжение Укрэнерго война в Украине отключения света свет атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации