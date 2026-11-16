Энергетик компании ДТЭК во время проведения работ на линии электропередачи. Фото: facebook.com/dtekkem

По состоянию на 16 ноября наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергообъектов подача электроэнергии существенно ограничена. В первую очередь свет пытаются вернуть больницам и другим важным учреждениям.

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Россия уже более месяца атакует энергетику Украины

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным "Укрэнерго", враг пытается оставить без света целые города и регионы.

"В результате вражеских ударов сейчас наблюдаются масштабные отключения электроэнергии на востоке Украины. Особенно сложная ситуация — в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение городов существенно ограничено", — говорится в сообщении.

Когда восстановят электроснабжение

Энергетики непрерывно ремонтируют поврежденное оборудование. Среди главных задач — обеспечить электричеством системы водо- и теплоснабжения.

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Все ответственные службы координируют свою работу, чтобы стабилизировать ситуацию. Электроснабжение потребителям будут восстанавливать постепенно. Точных сроков завершения ремонтных работ в «Укрэнерго» пока не назвали.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года Россия значительно усилила удары по украинской энергетике по сравнению с сентябрем. Защитные сооружения уже помогают сохранять оборудование, однако новые типы вражеских дронов представляют дополнительную угрозу. Часть оборудования подстанций до сих пор остается уязвимой.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Винницкой области ремонт подстанции, разрушенной российской ракетой, продлится не менее шести месяцев. Для этого необходимо изготовить специальное оборудование за рубежом. Из-за длительного ремонта жители области вынуждены пользоваться электричеством по графикам отключений.