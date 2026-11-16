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Головна Новини дня Масштабні знеструмлення охопили схід України після російських атак

Масштабні знеструмлення охопили схід України після російських атак

Ua ru
16 листопада 2026 18:43
Масштабні відключення світла в Україні 16 листопада: дані Укренерго facebook.com/dtekkem
Енергетик компанії ДТЕК під час проведення робіт ні лінії електропередач. Фото: facebook.com/dtekkem

Станом на 16 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергооб'єктів подачу електрики суттєво обмежено. Насамперед світло намагаються повернути лікарням та іншим важливим установам.

Про це повідомляє Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Росія понад місяць атакує енергетику України

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. За даними Укренерго, ворог намагається залишити без світла цілі міста та регіони.

"Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація — у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене.", — йдеться в повідомленні.

Коли відновлять електропостачання

Енергетики безперервно ремонтують пошкоджене обладнання. Серед головних завдань — забезпечити електрикою системи водо- та теплопостачання.

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Усі відповідальні служби координують свою роботу, щоб стабілізувати ситуацію. Світло споживачам повертатимуть поступово. Точних термінів завершення ремонтів в Укренерго поки не назвали.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в жовтні 2026 року Росія значно посилила удари по українській енергетиці порівняно з вереснем. Захисні споруди вже допомагають зберігати обладнання, проте нові типи ворожих дронів становлять додаткову загрозу. Частина обладнання підстанцій досі залишається вразливою.

Також Новини.LIVE писали про те, що на Вінниччині ремонт зруйнованої російською ракетою підстанції триватиме щонайменше шість місяців. Для цього потрібно виготовити спеціальне обладнання за кордоном. Через тривалий ремонт жителі області змушені користуватися електрикою за графіками відключень.

електропостачання Укренерго війна в Україні відключення світла світло атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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