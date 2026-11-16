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Головна Новини дня РФ атакувала підприємство "Королівський смак": виробництво призупинено

РФ атакувала підприємство "Королівський смак": виробництво призупинено

Ua ru
16 листопада 2026 19:44
"Королівський смак" зупинив виробництво після російської атаки facebook.com/HennadiiTertychnyi
Директор із звʼязків з громадськістю компанії "Королівський смак" Геннадій Тертичний на місці російського удару. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

Компанія "Королівський смак" вимушено призупинила виробництво після російського удару, внаслідок якого підприємство зазнало значних пошкоджень. Атака спричинила масштабну пожежу, що призвела до втрати частини виробничих потужностей і готової продукції.

Про наслідки обстрілу повідомив директор із зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки російського удару

За словами Тертичного, зупинка роботи стала вимушеним, але необхідним рішенням з огляду на завдані руйнування.

Пожежа через російський удар по підприємству "Королівський смак"
Наслідки російської атаки. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

Унаслідок пожежі було знищено та пошкоджено виробниче обладнання. Крім того, підприємство втратило великі обсяги вже виготовленої продукції. 

РФ атакувала підприємство "Королівський смак": виробництво призупинено - фото 2
Повідомлення Геннадія Тертичного. Фото: скриншот

Попри серйозні збитки, команда "Королівського смаку" вже працює над ліквідацією наслідків атаки.

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Раніше компанія оголосила про повну зупинку виробництва та припинення закупівлі всіх видів олійних культур. Причиною стали критичні перебої з електропостачанням і постійна загроза ракетних та дронових атак, які унеможливлюють стабільну й безпечну роботу підприємства. У зв’язку з цим компанія також змушена скоротити персонал.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 листопада російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Мені Корюківського району Чернігівської області. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 42 та 45 років, ще один, 33-річний, дістав поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, станом на 16 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури подачу електроенергії в цих містах суттєво обмежили.

пожежа бізнес компанії війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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