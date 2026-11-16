РФ атакувала підприємство "Королівський смак": виробництво призупинено
Компанія "Королівський смак" вимушено призупинила виробництво після російського удару, внаслідок якого підприємство зазнало значних пошкоджень. Атака спричинила масштабну пожежу, що призвела до втрати частини виробничих потужностей і готової продукції.
Про наслідки обстрілу повідомив директор із зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний, передає Новини.LIVE.
Що відомо про наслідки російського удару
За словами Тертичного, зупинка роботи стала вимушеним, але необхідним рішенням з огляду на завдані руйнування.
Унаслідок пожежі було знищено та пошкоджено виробниче обладнання. Крім того, підприємство втратило великі обсяги вже виготовленої продукції.
Попри серйозні збитки, команда "Королівського смаку" вже працює над ліквідацією наслідків атаки.
Раніше компанія оголосила про повну зупинку виробництва та припинення закупівлі всіх видів олійних культур. Причиною стали критичні перебої з електропостачанням і постійна загроза ракетних та дронових атак, які унеможливлюють стабільну й безпечну роботу підприємства. У зв’язку з цим компанія також змушена скоротити персонал.
Як повідомляли Новини.LIVE, 14 листопада російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Мені Корюківського району Чернігівської області. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 42 та 45 років, ще один, 33-річний, дістав поранення.
Як повідомляли Новини.LIVE, станом на 16 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури подачу електроенергії в цих містах суттєво обмежили.