Директор із звʼязків з громадськістю компанії "Королівський смак" Геннадій Тертичний на місці російського удару. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

Компанія "Королівський смак" вимушено призупинила виробництво після російського удару, внаслідок якого підприємство зазнало значних пошкоджень. Атака спричинила масштабну пожежу, що призвела до втрати частини виробничих потужностей і готової продукції.

Про наслідки обстрілу повідомив директор із зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки російського удару

За словами Тертичного, зупинка роботи стала вимушеним, але необхідним рішенням з огляду на завдані руйнування.

Наслідки російської атаки. Фото: facebook.com/HennadiiTertychnyi

Унаслідок пожежі було знищено та пошкоджено виробниче обладнання. Крім того, підприємство втратило великі обсяги вже виготовленої продукції.

Повідомлення Геннадія Тертичного. Фото: скриншот

Попри серйозні збитки, команда "Королівського смаку" вже працює над ліквідацією наслідків атаки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 14 листопада російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Мені Корюківського району Чернігівської області. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 42 та 45 років, ще один, 33-річний, дістав поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, станом на 16 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури подачу електроенергії в цих містах суттєво обмежили.