Разрушения в результате атаки РФ. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что в результате атаки РФ в воскресенье утром 15 ноября пострадали три человека. Медики оценивают состояние двух раненых как тяжелое, еще одного — как средней тяжести.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Кировоградскую область

Андрей Райкович заявил, что утром 15 ноября российский дрон попал в жилой дом в Кропивницком.

По словам главы Кировоградской ОВА, в результате атаки повреждены частный дом, два хозяйственных постройки и два автомобиля.

Трем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Сообщение Андрея Райковича. Скриншот: Telegram

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