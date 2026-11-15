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Главная Новости дня РФ обстреляла жилой дом в Кропивницком: трое пострадавших

РФ обстреляла жилой дом в Кропивницком: трое пострадавших

Ua ru
15 ноября 2026 12:46
Попадание дрона РФ в дом в Кропивницком: трое пострадавших t.me/kirovogradskaODA
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что в результате атаки РФ в воскресенье утром 15 ноября пострадали три человека. Медики оценивают состояние двух раненых как тяжелое, еще одного — как средней тяжести.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Кировоградскую область

Андрей Райкович заявил, что утром 15 ноября российский дрон попал в жилой дом в Кропивницком.

По словам главы Кировоградской ОВА, в результате атаки повреждены частный дом, два хозяйственных постройки и два автомобиля.

Трем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Сообщение Андрея Райковича. Скриншот: Telegram

Мы писали, что российская армия регулярно атакует украинские населенные пункты. Россия нанесла 877 ударов по Запорожской области в течение 14 ноября, известно о 32 раненых, среди них четверо детей.

Новини.LIVE сообщали, что в течение 14 ноября российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумской области. Полиция заявила о 30 вражеских ударах, известно о 11 пострадавших, среди них есть дети.

Кировоградская ОГА Кировоградская область дроны атака Кропивницкий
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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