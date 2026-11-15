В Сумской области из-за российских обстрелов пострадали 11 человек, среди них дети
Российские войска продолжают наносить удары по Сумской области, применяя различные виды вооружения. За прошедшие сутки под обстрелами оказались 25 населенных пунктов региона. Всего правоохранители зафиксировали 30 атак с использованием управляемых авиабомб, ударных БПЛА, FPV-дронов и артиллерии.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Новини.LIVE.
Какие громады Сумщины оказались под российским огнем
В результате российских атак пострадали 11 человек. В частности, в Глуховской громаде вражеские беспилотники ранили 54-летнюю женщину, девятилетнего мальчика и 39-летнего мужчину. Еще в результате одного попадания получили травмы мужчина и ребенок, возраст которых в настоящее время устанавливается.
В Лебединской громаде российский БПЛА попал в жилой дом. В результате атаки ранения получил 61-летний мужчина.
В Чернеччинской громаде получили травмы двое мужчин в возрасте 60 и 53 лет, а в Николаевской сельской громаде в результате удара беспилотника ранен 64-летний мужчина. Кроме того, в Краснопольской громаде у двух человек развилась острая стрессовая реакция.
Российские обстрелы также привели к повреждению жилых домов, транспортных средств и объектов инфраструктуры в Сумской области.
По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
Как сообщали Новини.LIVE, 14 ноября российские беспилотники атаковали населенные пункты Сумского, Ахтырского и Шосткинского районов Сумской области. В результате ударов возникли пожары в жилом секторе и на объектах гражданской инфраструктуры, также горели автомобили.
Как сообщали Новини.LIVE, 14 ноября 2026 года около шести утра российский беспилотник поразил хозяйственную постройку в Глухове Сумской области, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Во время повторной атаки один из правоохранителей прикрыл мальчика своим телом, чтобы защитить его от взрыва.