Полицейский фиксирует последствия атаки. Фото: полиция Сумской области

Российские войска продолжают наносить удары по Сумской области, применяя различные виды вооружения. За прошедшие сутки под обстрелами оказались 25 населенных пунктов региона. Всего правоохранители зафиксировали 30 атак с использованием управляемых авиабомб, ударных БПЛА, FPV-дронов и артиллерии.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Новини.LIVE.

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Какие громады Сумщины оказались под российским огнем

В результате российских атак пострадали 11 человек. В частности, в Глуховской громаде вражеские беспилотники ранили 54-летнюю женщину, девятилетнего мальчика и 39-летнего мужчину. Еще в результате одного попадания получили травмы мужчина и ребенок, возраст которых в настоящее время устанавливается.

Полицейский на месте российской атаки. Фото: полиция Сумской области

В Лебединской громаде российский БПЛА попал в жилой дом. В результате атаки ранения получил 61-летний мужчина.

В Чернеччинской громаде получили травмы двое мужчин в возрасте 60 и 53 лет, а в Николаевской сельской громаде в результате удара беспилотника ранен 64-летний мужчина. Кроме того, в Краснопольской громаде у двух человек развилась острая стрессовая реакция.

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Российские обстрелы также привели к повреждению жилых домов, транспортных средств и объектов инфраструктуры в Сумской области.

Пожар в результате российской атаки. Фото: полиция Сумской области

По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 ноября российские беспилотники атаковали населенные пункты Сумского, Ахтырского и Шосткинского районов Сумской области. В результате ударов возникли пожары в жилом секторе и на объектах гражданской инфраструктуры, также горели автомобили.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 ноября 2026 года около шести утра российский беспилотник поразил хозяйственную постройку в Глухове Сумской области, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Во время повторной атаки один из правоохранителей прикрыл мальчика своим телом, чтобы защитить его от взрыва.